В Энгельсе Саратовской области проверят факт невыплаты доплат врачам, которые работают с больными covid-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В следственные органы поступило коллективное обращение от врачей АУЗ «Энгельсская городская Больница № 2» в котором сообщалось, что работники, контактирующие с больными новой инфекцией доплат за это, не получили.

По данному обращению следственным комитетом будет проведена доследственная, объективная проверка, с целью восстановления прав врачей на получение предусмотренных стимулирующих надбавок.

Напоминаем, что сейчас следственные органы по всей России осуществляют постоянный мониторинг и незамедлительно реагируют на обращения, где нарушаются права медицинских работников.