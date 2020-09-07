23-летнего саратовца признали виновным в попытке подкупить сотрудника ФСБ за бездействие. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что он работал менеджером по продажам одного из операторов сотовой связи. Он предоставлял другим людям данные клиентов организации.

Парень не хотел нести ответственность за это и поэтому 12 мая 2020 года днем в салоне автомобиля на улице Вольская попытался передать правоохранителю взятку в размере 50 тысяч рублей. Его действия пресекли сотрудники ведомства.

Еще до начала следствия молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его оштрафовали на 250 тысяч рублей.