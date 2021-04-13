Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия утром 22 марта 48-летний наладчик технического оборудования находился на своем рабочем месте в технико-химическом цехе организации, расположенной в Ленинском районе города Саратова.

Рабочему сдавило нижние конечности конструкцией печи, его госпитализировали. Несмотря на оказанную медпомощь 31 марта 2021 года мужчина скончался. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стал травматический шок, тупая травма нижней конечности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Проведен осмотр места происшествия, истребована необходимая документация.

Расследование продолжается.

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