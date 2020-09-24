Прокуратура Саратовской области провела анализ работы с защитой прав трудящихся на предприятиях-банкротах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Принятые меры позволили работникам 11 таких организаций получить 21,7 миллионов рублей зарплаты, которые им задолжали.

Проверки также показали, что бывший конкурсный управляющий АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» установлено, что им в период банкротства помимо вознаграждения получил из кассы организации свыше двух миллионов рублей, которые не вернул. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Оказалось, что конкурсный управляющий ОАО «Саратовский автобусный парк» не предоставил собранию кредиторов сведения о торгах по продаже имущества должника и не включил нужную информацию в единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

После внесенного представления была погашена задолженность по зарплате в размере свыше четырех миллионов рублей.

Взыскание дебиторской задолженности с должников позволило трудящимся ООО «Воскресенск-сервис» получить более 1,3 миллиона рублей зарплаты.