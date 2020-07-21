Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что с июня по ноябрь 2019 года 453 работника АО «Нефтемаш-Сапкон» недополучили свыше 23 миллионов рублей зарплаты. Причем руководство предприятия могло этого не допустить.

В отношении директора организации возбудили административное и уголовное дело, он получил представления.

В суд направили 134 иска о взыскании денег и только после всех принятых мер задолженность погасили.