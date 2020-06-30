Прокуратура выявила, что 100 работников предприятия МУП «Лысогорские коммунальные системы» недополучили зарплату с апреля по май 2020 года. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Организацию в сентябре 2016 года признали банкротом, была введена процедура конкурсного производства.

Выяснилось, что деньги не выплачивали из-за неоплаты услуг по водоснабжению. Конкурсный управляющий получил предостережение, а глава районной администрации — представление из-за дебиторской задолженности у бюджетного учреждения.

После вмешательства прокуратуры работникам выплатили три миллиона рублей долга.