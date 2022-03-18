Принято выделить дополнительные средства на повышение зарплат сотрудникам ГУП СО «Облводоресурс». Об этом сегодня, 18 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, предприятие, на котором трудятся более 1,5 тысячи сотрудников, круглосуточно обеспечивает водой и услугами водоотведения 260 тысяч жителей в 14 муниципальных образованиях.

Кроме того, благодаря специалистам, ресурс получают 2900 предприятий и социальных объектов, в том числе 116 детских садов, 95 школ, 29 больниц и поликлиник.

— Несмотря на это, средняя заработная плата на предприятии требует повышения. Дополнительное финансирование станет первым шагом и позволит повысить уровень оплаты труда работникам примерно на 10%, — пишет он.