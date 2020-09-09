Начальник управления по культуре администрации областного центра Максим Макуров и депутат городской думы Дмитрий Кудинов встретились с работниками ДК из сел, которые планируется присоединить к Саратову, сообщает пресс-служба администрации города.

Присутствующие на встрече высказали опасения, что при объединении с Саратовом в учреждениях могут пройти массовые сокращения. Их заверили, что этого не произойдет, и скорее всего в клубах, библиотеках и ДШИ наоборот появятся новые вакансии. Также в клубах вырастет количество кружков, которые можно будет вести в рамках действующих муниципальных программ, а в школы искусств будут поступать средства на поддержку одаренных детей и их преподавателей.

Также, отметил Максим Макуров, средняя зарплата в случае преобразования вырастет с 20-22 тысяч рублей до 28-30 тысяч рублей за счёт премиальной программы.