Предприятие-банкрот задолжало своим работникам зарплату в размере 5,9 миллиона рублей. Прокуратура провела проверку.

Речь идет об ОАО «Саратовский автобусный парк», которое занималось пассажирскими перевозками. В 2017 году Арбитражный суд признал его банкротом, из-за чего образовалась задолженность перед 60 сотрудниками по выплате заработной плате.

— Конкурсный управляющий общества сведения о порядке, сроках и условиях проведения торгов по продаже имущества должника собранию кредиторов в установленный срок не предоставил, в повестку дня собрания кредиторов не включил, в связи с чем, процедура реализации имущества должника была затянута, — уточнили в прокуратуре.

Для защиты прав работников в адрес саморегулируемой организации «Центральное Агентство Арбитражных управляющих» было внесено представление, которое удовлетворено. Сейчас долги по оплате труда погашены.