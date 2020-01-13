В Ленинском районе Саратова при выгрузке отходов из контейнеров на ул. Мира работники мусоровывозящей компании «Экотехника» заметили движение. Из отходов были извлечены завязанные мешки, в которых оказались трое щенков.

— Найденных щенков привезли к нам, на мусороперегрузочную станцию. Если бы сотрудник «Экотехники» Рамиль Мусякаев не обратил внимание, то щенки бы вместе с мусором отправились на обработку и дальше на измельчение шредер, который, в случае необходимости, может раздробить даже бытовую технику. К большому сожалению, это не первая наша печальная находка, — рассказал начальник мусороперегрузочной станции в поселка Елшанка Александр Обозный.

Сейчас собаки находятся на Елшанской мусороперегрузочной станции под присмотром сотрудников АО «Управление отходами». С первого же дня они проявляют охранные качества, если на территорию заходят посторонние люди. Найденышам пока не дали клички, поэтому компания обращается к саратовцам и предлагает присоединится к выбору имён для щенков в социальных сетях: https://vk.com/regoperator и https://www.instagram.com/regoperator/.