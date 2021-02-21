Волонтеры ПривЖД поддержали благотворительный проект «Внуки по переписке» и поздравили с наступающими праздниками постояльцев домов престарелых.

Волонтеры Приволжской магистрали поздравили с наступающими праздниками постояльцев домов престарелых, присоединившись к благотворительному проекту «Внуки по переписке».

Сотрудники Саратовского и Астраханского регионов ПривЖД отправили одиноким пожилым людям письма-поздравления с Днём защитника Отечества и Международным женским днём. В письмах они указали обратный адрес, чтобы получатели поздравлений могли написать в ответ.

Саратовские железнодорожники поздравили пациентов Дома сестринского ухода из Московской области, а их астраханские коллеги — постояльцев Золотарёвского дома-интерната из Пензенской области.

Проект «Внуки по переписке» организован благотворительным фондом «Старость в радость», чтобы одинокие пожилые люди могли общаться с представителями молодого поколения.