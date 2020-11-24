Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о заболеваемости пневмонией в регионе.

Больше стало заражений среди лиц старше 60 лет, в основном это тяжелая форма заболевания с летальным исходом. Не помогает даже продление ограничений.

Кроме того, больше диагнозов выявляется у работников промышленных предприятий, за последние две недели цифра выросла на 11 процентов, до 206 случаев.

Она обратилась к министерству промышленности и энергетики региона с призывом обращать внимание на условия труда граждан. Особенно тех, кто трудится на открытом воздухе.