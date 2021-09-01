Работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») приняли участие в благотворительной акции «Дерево доброты», проводившейся при поддержке первичной профсоюзной организации предприятия в рамках региональной акции «Тропинка к школе». С символического дерева работники срывали «листочки-письма», в которых перечислялись необходимые детям школьные принадлежности, и приобретали их.

Школьные рюкзаки, учебники, тетрадки, пеналы, канцтовары, наборы для рисования и другие вещи, собранные заводчанами, переданы в подшефный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возращение» и детям из малообеспеченных семей, проживающих в Саратовском районе.

В этом году также в рамках акции «Тропинка к школе» молодые специалисты предприятия приобрели и передали школьные принадлежности детям из интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 Саратова.

С послевоенных лет Саратовский НПЗ шефствовал над Красноармейским детским домом №2. После его реорганизации было принято решение не прерывать традицию и взять шефство над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Возвращение». Помощь оказывается и другим детским учреждениям. Работники Саратовского НПЗ также собирают средства на лечение тяжелобольных детей из Саратова и области, проводят интерактивные уроки безопасности жизнедеятельности и природолюбия в детских учебных и социальных учреждениях.