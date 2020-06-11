Работники саратовского театра оперы и балета принимают активное участие в разных акциях и челленджах посвященным дню России. Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета.

Так, например Кристина Кочетова в рамках акции “добро в России” стала тайным доброжелателям, она отправила открытки сделанные своими руками с символами России и изображением театра. Поздравительные карточки передавались анонимно через почтовые ящики соседям.

Это уже не первая акция ко дню России, в которой принимают участие артисты театра, так уж проходил флешмоб под названием мы Россия, где участвовали солисты оперы. А в челледже “Русские Рифмы” наши артисты снимали ролики с прочтением стихов.