Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о вводе обязательной вакцинации для больших трудовых коллективов.

— Сегодня в регионе крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Она связана с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонным ОРВИ. В обязательном порядке должны выполняться все санитарные требования. Но противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу, — заявил губернатор.

Также обязательная вакцинация будет введена для работников сферы обслуживания, соцработников, и государственных служащих.

— У сотрудников значительный круг общения. И не всегда возможен дистанционный режим. Хочу обратиться к работодателям оказать содействие в проведении вакцинации для своих сотрудников. Нужно свести до минимума риски заболеваемости и обеспечить стабильное функционирование всех служб, компаний, организаций, — подчеркнул Радаев.