ВНИИ труда по заданию министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводит исследование по определению потребности организаций в кадрах и выявлению перспектив развития профессиональных квалификаций в сфере информационной безопасности.

Опрос пройдет в срок до 15 мая 2021 года в режиме онлайн-анкетирования. Для заполнения анкеты необходимо пройти по адресу https://itsecurity2021.vcot.info/ и зарегистрировать личный кабинет участника опроса.

Анкета заполняется руководителем организации или руководителем/специалистом подразделения по информационной безопасности при взаимодействии с сотрудниками, занимающимися вопросами кадрового обеспечения организации.

Результаты опроса будут использованы для формирования прогноза потребности в специалистах в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объёмов их профессиональной подготовки.

Информация будет использована исключительно в обобщенном виде.