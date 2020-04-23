В Саратове продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Работы идут с опережением графика, сообщает мэрия.
В четверг, 23 апреля, глава города Михаил Исаев побывал на стадионе «Спартак». Там уже разобрали аварийные трибуны, которые планировали снести к началу лета. В настоящее время на спортивном объекте разбирают строительный мусор, сносят устаревшие деревья и поросль.
Территория стадиона полностью огорожена забором. Подрядчик уже занимается планировкой территории, где в будущем будут устроены паля для мини-футбола и созданы площадки для занятия воркаутом. Также там заливают основания беговых дорожек.
Напомним, что проект восстановления стадиона стал возможен благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Какое вранье, уважаемая Марина Одинцова! Хоть бы ролик свой посмотрели, прежде чем текст кропать. Никакого забора там нет и в помине. К его возведению приступили скорее всего только сегодня. А если Вы приняли забор вокруг жилых домов, возведенный вместе с ними, за тот самый, который должен огораживать любой строительный объект, то можно поздравить горожан — с таким успехом нам уже и пляж давно построили.