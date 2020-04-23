В Саратове продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Работы идут с опережением графика, сообщает мэрия.

В четверг, 23 апреля, глава города Михаил Исаев побывал на стадионе «Спартак». Там уже разобрали аварийные трибуны, которые планировали снести к началу лета. В настоящее время на спортивном объекте разбирают строительный мусор, сносят устаревшие деревья и поросль.

Территория стадиона полностью огорожена забором. Подрядчик уже занимается планировкой территории, где в будущем будут устроены паля для мини-футбола и созданы площадки для занятия воркаутом. Также там заливают основания беговых дорожек.

Напомним, что проект восстановления стадиона стал возможен благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.