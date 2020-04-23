В Саратове продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Работы идут с опережением графика, сообщает мэрия.

В четверг, 23 апреля, глава города Михаил Исаев побывал на стадионе «Спартак». Там уже разобрали аварийные трибуны, которые планировали снести к началу лета. В настоящее время на спортивном объекте разбирают строительный мусор, сносят устаревшие деревья и поросль.

Территория стадиона полностью огорожена забором. Подрядчик уже занимается планировкой территории, где в будущем будут устроены паля для мини-футбола и созданы площадки для занятия воркаутом. Также там заливают основания беговых дорожек.

Напомним, что проект восстановления стадиона стал возможен благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Какое вранье, уважаемая Марина Одинцова! Хоть бы ролик свой посмотрели, прежде чем текст кропать. Никакого забора там нет и в помине. К его возведению приступили скорее всего только сегодня. А если Вы приняли забор вокруг жилых домов, возведенный вместе с ними, за тот самый, который должен огораживать любой строительный объект, то можно поздравить горожан — с таким успехом нам уже и пляж давно построили.

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