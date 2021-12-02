Работы по озеленению улиц Саратова в этом году завершены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В 2021 году в рамках благоустройства большого пешеходного кольца произведена высадка на нескольких зонах. На Новой Набережной появились 72 саженца клена и

катальпы, а также более 500 кустарников можжевельника, сирени, спиреи.

На многоярусной набережной высажено 4500 штук кизильника в живую изгородь и 32 можжевельника. В сквере по Вавилова высажено 18 деревьев, около 200 кустарников и роз, в том числе: ясень, сирень, можжевельник, чубушник, спирея, барбарис, пузыреплодник.

В центральной части города ведутся работы по благоустройству бульвара по улице Рахова, где уже высажено 18 лип.

В Заводском районе были обновлены молодыми саженцами два сквера. В сквере имени Гагарина высажено 388 насаждений: туя, сосна, можжевельник, ель, клен, липа, ива, лиственница, каштан, береза, устроен газон. В сквере имени Гадеева появились 13 деревьев и 910 кустарников.

В следующем году работа по озеленению будет продолжена, уточнили в ведомстве.