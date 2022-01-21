Специалисты Саратовского Регоператора в усиленном режиме контролируют вывоз ТКО с контейнерных площадок, заблокированных снегом. По состоянию на вечер 19 января недоступными к проезду и вывозу в Саратове оставались 27 площадок. Повышение температуры воздуха привело к разрыхлению снега на внутриквартальных проездах, что дополнительно осложнило доступность для спецтехники, которая увязает в снегу. На маршрутах задействовано более 400 единиц техники.

Сотрудникам мусоровывозящих компаний приходится сталкиваться с некачественной расчисткой прилегающей к площадке территории, снежными буртами, вмерзанием контейнеров, припаркованными автомобилями. Все это прямо влияет и на вывоз, и на графики работы. Информация по каждой проблемной площадке передается в администрацию для проработки обеспечения доступа. Больше всего сложностей с проездом сотрудники мусоровывозящей компании наблюдают в Заводском районе Саратова, оттуда поступает и больше всего обращений. Техника направляется сразу после расчистки проезда. Заметна тесная работа обслуживающего район МУПа с администрацией.

«Работа по вывозу будет стабилизирована в ближайшее время, что показывает регулярный вывоз с тех площадок, что были заблокированы ранее, но качественно расчищены», — уверили сотрудники Саратовского Регоператора.