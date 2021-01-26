Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о двух законопроектах, которые будут обсуждаться завтра на заседании Саратовской областной думы.

Первый касается пакета льгот для малого бизнеса, а второй регламентирует ускоренный отвод земли под строительство жилья для сотрудников инфекционной больницы, онкоцентра, а также службы «скорой помощи».

Эти меры направлены на частичную компенсацию потерь предпринимателей и на кадровое укрепление базовых медицинских учреждений.