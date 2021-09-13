Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о важности актуальности инициативы председателя ГД Вячеслава Володина по разработке на областном уровне госпрограмм по решению социальных вопросов.

— Они уже готовятся сейчас, в период подготовки бюджета. Запланированные средства обеспечат их реализацию. Это касается водоснабжения населенных пунктов, ремонта сельских дорог — исходить из расчета по три тысячи на одного жителя. Будут проекты по ремонту школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Все они содействуют развитию муниципалитетов и повышению благополучия жителей, — отметил глава региона.

Напомним, об этих программах федеральный политик говорил в свой прошлый приезд.