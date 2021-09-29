Сегодня, 29 сентября, депутаты саратовской облдумы обозначили поправки в бюджет области на текущий год с увеличением расходов и доходов более чем на три миллиарда рублей.

Валерий Радаев напомнил, что по темпам роста доходов бюджет региона находится на шестом месте в Приволжском федеральном округе.

—Самый открытый бюджет в РФ! И по доходам, и по расходам, по всей вертикали. Что еще надо, какие правды и неправды? – ответил губернатор на критику других партий.

После замечаний губернатора большинство депутатов проголосовало за поправки в бюджет.