Губернатор Валерий Радаев по вопросу использования здания бывшего кинотеатра «Пионер» дал поручение Председателю Правительства области Роману Бусаргину совместно с руководством минэкономразвития, комитета по управлению имуществом провести проверку законности его перепрофилирования и размещения в нем сетевого магазина.

Также глава региона потребовал выяснить обстоятельства проезда по пешеходной зоне многотоннажных грузовых машин. По выявленным нарушениям – направить материалы в правоохранительные органы.