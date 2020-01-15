Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал ежегодное Послание Президента России Федеральному Собранию РФ.

-Послание Президента несет в себе мощный заряд перемен, запрос на которые, как подчеркнул Владимир Путин, в обществе растет. Обращение к гражданам России заключает в себе целый ряд прорывных инициатив, направленных на укрепление социального фундамента страны, экономической устойчивости, развитие государственного строительства. Озвученные предложения сформированы, исходя из интересов людей, каждой конкретной семьи, каждого конкретного человека.

Всем нам предстоит осмыслить судьбоносные посылы, оценить свою роль в решении поставленных задач, чего бы они ни касались: участия во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ или повышения благосостояния семей с детьми.

Каждый пункт Послания – действенный шаг в направлении улучшения жизни граждан. Увеличение ежемесячных выплат, размера материнского капитала, бесплатное питание школьников, доплаты классным руководителям, рост бюджетных мест и целевого набора в региональных вузах…

Приоритетными темами стали самые значимые для людей сферы. Прежде всего — здравоохранение, где будут перестроены все ступени: от нового принципа приема в профильные вузы, комплексной оснащенности первичного звена до создания единого реестра получателей лекарственных препаратов. То есть, люди получили отклик главы государства на все точечные проблемы отрасли, и выразился он в четких и продуманных предложениях.

Возрастает роль и ответственность региональной власти, которая будет участвовать в разработке и принятии ключевых государственных решений. А это значит, что мы, главы субъектов, должны досконально знать всю проблематику на местах, находиться в постоянной обратной связи с жителями и вместе с ними обсуждать те социально чувствительные темы, которые необходимо выносить на федеральный уровень.

Новые инициативы, заложенные в Послании, обязательства по реализации нацпроектов, празднованию 75-летия Великой Победы – определяют сегодняшнюю государственную повестку. Это огромный пласт работы всех и каждого. Власти, бизнес-сообщества, общественников, волонтеров, граждан. А то, что Владимир Путин предложил создать самый крупный в мире архивный комплекс по Второй мировой войне – еще одно масштабное дело для жителей каждого региона. Саратовская область с ее военной и прифронтовой судьбой обязательно внесет свой вклад в это начинание.

Послание Президента уже вызвало колоссальный резонанс. Задачи национального развития Владимиром Владимировичем Путиным поставлены так, что их решение будет действенным, эффективным и никак иначе, — подчеркнул Валерий Радаев.