Полномочный представитель президента Российской Федерации Игорь Комаров провёл видеоконференцию с представителями регионов ПФО. Он проверил работу системы здравоохранения и готовность к приему больных коронавирусом. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

В Приволжском федеральном округе, по планам Минздрава РФ, к сегодняшнему дню должно быть развёрнуто 17,564 тысячи койки. По данным на 26 апреля, в регионах оборудовали 19,293 тысячи койки, что на 10 процентов больше планируемого.

Валерий Радаев доложил Игорю Комарову о мерах по борьбе с COVID-19 в нашем регионе. На 27 апреля в области было зарегистрировано 327 случаев заболевания, из которых 185 пациентов лечатся в стационаре. Для госпитализации инфицированных в области уже готовы 1,211 тысячи коек в семи медицинских учреждениях региона и 300 федеральных в медуниверситете. Итого, на сегодняшний день есть 1,511 тысячи мест, 1,046 тысячи из которых с кислородной поддержкой.

Также в больницах имеется 136 аппаратов ИВЛ, шесть уже задействовано. Сформирован резерв из 111 дополнительных аппаратов, которые закреплены за конкретными больницами.

Радаев отметил, что с больными коронавирусом сейчас работает 1,389 тысячи врачей. На базе СГМУ идёт подготовка новых сотрудников,.

Также в области работают восемь лабораторий для выявления COVID-19: четыре областных, две от Роспотребнадзора, и две частной медорганизации. Все они позволяют проводить 1,8 тысячи исследований в сутки.

С 23 апреля в регионе проводится обследование врачей на коронавирус, для этих целей в области поступило 10 тысяч экспресс-тестов, которые позволяют определить наличие инфекции за 10 минут.

— Правильно принимаете меры по расширению тестирования на коронавирус, две тысячи тестов в сутки – это тот уровень, на который региону обязательно нужно выходить. Работа по маршрутизации аппаратов ИВЛ проведена, а по поставке новых аппаратов – вместе будем работать, чтобы они пришли в область уже в мае, — подытожил полпред.