Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к жителям и гостям региона в честь Дня памяти и скорби.

— Уважаемые ветераны, труженики тыла!

Дорогие земляки!

День памяти и скорби, 22 июня, — особая для всех нас дата – начала Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем, чествуем героев, защитивших Родину от врага, скорбим о родных, погибших в военные годы.

Страна, многие миллионы людей прошли через суровые испытания, сражались и трудились, сделали все, чтобы отстоять мирную жизнь. Одержали Победу! Это был беспримерный подвиг мужества, доблести, самопожертвования, безграничной любви к родной земле. Мы им гордимся и чтим всем сердцем. Наш святой долг передать память о нем, о героизме дедов и прадедов, правду о войне будущим поколениям и навсегда сохранить в истории.

С каждым годом все дальше в прошлое уходят события тех лет, но не иссякнет благодарность потомков за мир и свободу Родины! Вечная слава победителям Великой Отечественной войны! — сказал глава области.