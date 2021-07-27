Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал об итогах вчерашней прямой линии.

Он отметил, что большинство жалоб жителей региона носили сугубо точечный характер. Решение по каждой из них — в зоне ответственности муниципальной власти низового звена.

— Просто нужно услышать сигнал, выехать на место и в кратчайшие сроки устранить проблему. Это не требует ни финансовых, ни временных затрат. Я не просто так об этом говорю, находясь на связи с главами. Вывод напрашивается сам собою. Руководители на местах порой пренебрегают своими непосредственными обязанностями. Как говорится, летают под радарами, чтобы оставаться незаметными. Содержание прямой линии это показало. В очередной раз обращаюсь к вам, уважаемые коллеги. Меняйте подходы. Во-первых, в регулярном режиме выходите на диалог с жителями, проводите аналогичные прямые линии. Во-вторых, фиксируя все обращения, распределяйте обязанности внутри своих команд. Решения должны давать стопроцентный эффект. Там, где чувствуете, что нет возможности оперативно отреагировать, берите тему на контроль, информируйте граждан, как идет процесс. Не забалтывайте, не кормите пустыми обещаниями. Сегодня такое не проходит, — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что намерен проводить свои прямые линии ежемесячно. И если люди снова будут жаловаться на то, что могут решить главы районов, общение будет проходить в более жестких тонах.