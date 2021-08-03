Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и депутат Госдумы РФ Николай Панков осмотрели, как идёт завершение строительства ФОКа с бассейном в городе Шиханы.

Напомним, возведение спорткомплекса началось ещё в 2003 году, однако из-за отсутствия финансирования много раз прерывалось. В 2021 году по инициативе главы региона из областного бюджета на его достройку и ввод было выделено 64,7 миллиона рублей.

Жители Шихан почти 20 лет ждали этот ФОК. Объект строился долго, но проект индивидуальный, очень интересный, созданный специально для города. Здесь будет полностью современный спорткомплекс и бассейн, можно заниматься шестью видами спорта. Каждый квадратный метр должен работать. Минспорту и муниципалитету нужно синхронизировать все моменты начала эксплуатации, — отметил Валерий Радаев.

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