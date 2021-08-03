Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и депутат Госдумы РФ Николай Панков осмотрели, как идёт завершение строительства ФОКа с бассейном в городе Шиханы.

Напомним, возведение спорткомплекса началось ещё в 2003 году, однако из-за отсутствия финансирования много раз прерывалось. В 2021 году по инициативе главы региона из областного бюджета на его достройку и ввод было выделено 64,7 миллиона рублей.

— Жители Шихан почти 20 лет ждали этот ФОК. Объект строился долго, но проект индивидуальный, очень интересный, созданный специально для города. Здесь будет полностью современный спорткомплекс и бассейн, можно заниматься шестью видами спорта. Каждый квадратный метр должен работать. Минспорту и муниципалитету нужно синхронизировать все моменты начала эксплуатации, — отметил Валерий Радаев.