Губернатор Валерий Радаев обратился в правоохранительные органы с заявлением в связи с появлением фейковой новости о нем и о спикере Госдумы Вячеславе Володине.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава региона намерен найти и наказать заказчика, а также создателя провокационной дезинформации.

Напомним, поддельная страница федерального интернет-издания с новостью о несуществующем комментарии губернатора области Валерия Радаева об отказе от помощи Москвы и лично Володина была обнаружена в сети интернет 28 ноября.

Правительство региона сразу же выступило с опровержением.

Между тем, по одной из версий, которую озвучило издание «Четвертая власть», фейк-ньюз первым опубликовал телеграм-канал «Сойкапересмешница».

Предположительно, этот ресурс обслуживает лишенного накануне провокации мандата депутата заксобрания Сергея Курихина.