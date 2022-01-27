Сегодня, 27 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев в ходе визита в Балашовский район посетил детский сад «Спутник» , построенный в прошлом году по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Детский сад оснащен высокоскоростной локальной сетью Интернет, мультимедийным проектором, интерактивными досками и другой современной техникой.

Радаев отметил, что инновационное оснащение позволяет обучать детей IT-технологиям с малых лет.

—Можно говорить о «Кванториуме» с детского сада. Вчера министр образования докладывал Президенту РФ, что такое направление начинает работать. Поэтому берите и делайте, все возможности для этого есть, — добавил он.