Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал тезисы, озвученные Владимиром Путиным в ходе сегодняшнего Послания президента Федеральному собранию.

— Послание президента ждала вся страна. Патриотический настрой в сложный период пандемии сплотил общество, объединил в ожиданиях новых прорывных шагов со стороны национального лидера, государственной власти. Озвученные Владимиром Путиным инициативы стали ответом на эти ожидания. Причем, ответом каждому жителю России.

Каждый смог увидеть в Послании отражение собственных перспектив. Они связаны с беспрецедентными мерами поддержки всех категорий семей с детьми, особенно незащищенных. Профессиональных сообществ – в первую очередь врачей, учителей, предпринимателей. Всех поколений граждан, в частности – молодежи и студенчества. Мало того, что большинство выплат прошлого года были сохранены и пролонгированы, — Владимир Владимирович объявил о новых мерах поддержки: выплатах неполным семьям, будущим матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стопроцентной оплате больничного по уходу за ребенком. Такая предельно точная адресность станет основой целостной системы мер поддержки семей с детьми. Эти шаги дают уверенность, что приоритетная задача обеспечить рост реальных доходов граждан к концу года будет выполнена.

Важнейшая тема Послания – внедрение нового прорывного механизма поддержки регионов. Это инфраструктурный бюджетный кредит. Он открывает уникальные возможности для субъектов, способных и готовых реализовывать проекты созидания — в строительстве дорог, модернизации ЖКХ, транспортной отрасли, туризме и комплексном развитии территорий.

Владимир Путин подчеркнул, что регионы будут поощряться именно за такие проекты. Они реально служат людям.

Поэтому мы должны быть максимально подготовлены и инициативны. Уже в ближайшие дни я соберу зампредов и министров, чтобы детально обсудить наши действия для практического воплощения Послания Президента на территории Саратовской области, — говорит глава региона.