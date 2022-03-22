На заседании актива Саратова Валерий Радаев рассказал об инфраструктурных проектах развития областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

По его словам, наиболее масштабный проект – комплексное освоение территории бывшего аэропорта. Уже готов общий проект планировки, через месяц он будет вынесен на общественное обсуждение. Благодаря инфраструктурному кредиту, в сентябре начнется возведение инженерных сетей.

Также в этом году начнётся следующий этап расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В Саратове насчитывается 480 таких объектов, в которых живёт 16,5 тыс. человек.