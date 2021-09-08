Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал приоритетом региона в последние года ремонт дорог и напомнил об этом министру транспорта.

— Работаем целенаправленно и планомерно, увеличиваем объемы дорожного фонда, выделяем средства в районы, им идут отчисления от транспортного налога и акцизов. Со следующего года муниципалитеты будут дополнительно получать 10% средств от общего объема областного дорожного фонда, — рассказал он.

Также Радаев упомянул, что эта тема была затронута сегодня на встрече председателя ГД Вячеслава Володина с жителями Балтая. Они рассказали, что знают о новой программе и упомянули слова профильного министра о том, что средства для ремонта дорог будут рассчитываться по две тысячи рублей на жителя, а не по три, как было задумано.

—Нужно четко разъяснить. С каждым муниципальным поселением будет заключено соглашение по дорожным работам, и в нем указана фиксированная сумма — из расчета три тысячи рублей на одного жителя. Этот показатель утвержден. Никакие министры не имеют право принимать другие решения, — добавил Радаев.