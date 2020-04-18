В адрес президента РФ, председателя Российского оргкомитета «Победа» Владимира Путина направлено ходатайство о присвоении городу Саратову почетного звания «Город трудовой доблести». Документ был подписан губернатором Валерием Радаевым.

Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения Саратову почетного звания «Город трудовой доблести». Экспертное заключение свидетельствует, что Саратов и его жители внесли большой вклад в укрепление оборонной мощи страны, в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Нужно отметить, что при подготовке пакета документов для РАН была проведена значительная работа в Государственном архиве РФ, Госархиве Саратовской области, Госархиве новейшей истории Саратовской области по сбору и обобщению материалов, позволяющих Саратову претендовать на почетное звание «Город трудовой доблести».

В Саратове на начало войны действовало около трех десятков крупных заводов, часть которых занималась выпуском оборонной продукции, многие другие вскоре были перепрофилированы на производство изделий для фронта. Кроме того, в начальный период войны в Саратов было эвакуировано около 80 промышленных предприятий из западных и центральных районов страны.

Согласно выявленной в архивах информации промышленным предприятиям Саратова во время Великой Отечественной войны переходящее Красное Знамя ГКО вручалось 68 раз. Многие горожане, работающие на заводах, проявили героизм и за ударный труд были награждены орденами и медалями. В общей сложности за годы войны только в авиационной промышленности награды получили 3,5 тыс. рабочих, инженеров, руководителей предприятий. Среди саратовцев были инициаторы трудовых починов военных лет. Самоотверженно работали во всех отраслях. На предприятиях легкой промышленности в 1943 году насчитывалось 3100 стахановцев и ударников труда.

В поддержку присвоения почетного звания Саратову выступили свыше 125 тысяч жителей Саратовской области, а также из Волгограда, Керчи и других городов поступило более 11 тысяч обращений.

Справочно:

Согласно федеральному закону «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований, рассматривается Российским организационным комитетом «Победа».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

Основаниями для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» являются:

1. Награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;

2. Награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;

3. Документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.