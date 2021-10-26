Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал ряд поручений по информированию жителей, в том числе о функционировании социальных служб, непродовольственных магазинов в нерабочие дни, введенной системе QR-кодов.

—После введения QR-кодов прививочная кампания заметно оживилась. Прошу минздрав регулировать режим работы мобильных пунктов в зависимости от потока граждан. В отдельных случаях – продлевать время. Это позволит избежать очереди и привиться каждому желающему. Нерабочие дни – могут быть использованы для того, чтобы сделать прививку. Ограничительные меры способствуют разобщению и минимизируют риск подхватить вирус до выработки устойчивого иммунитета, — отметил Радаев на корсовете.