Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал об организации уборки снега в городах региона.

-За последние годы многое было сделано по техническому укреплению коммунальных служб крупных городов, закуплено значительное количество специальной техники. Но вот уже несколько недель вопросы уборки городских улиц от снега, дворов, крыш домов остаются самыми острыми.

Ежедневно поступают жалобы от жителей по качеству этой работы. Нужны более жесткие меры: в организационных процессах, перераспределении техники и средств, в кадровых решениях. Вся эта работа требует большой ответственности и контроля, в том числе со стороны правоохранительных органов, — сказал он.