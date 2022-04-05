На заседании корсовета губернатор Валерий Радаев подчеркнул необходимость сохранения предприятий в условиях санкций.

По его словам, основные проблемы связаны с поставкой комплектующих и сбытом продукции, так как многие производства ориентированы на экспорт.

Глава региона поставил перед министерствами промышленности и труда задачу по сохранению коллективов и своевременной оплаты труда. Кроме того, рассматриваются варианты адаптации логистики к текущим условиям и налаживания новых каналов поставок компонентов, без которых невозможен производственный цикл.

Глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить расширять федеральный перечень системообразующих предприятий. Так, в этот список уже вошли 14 от Саратовской области.

— Направлены заявки еще по 110 организациям. Нужно точечно работать с министерствами РФ, чтобы наш список продолжил пополняться, — заявил Радаев.