Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета высказался о последствиях урагана.

Он отметил, что пострадали семь районов, больше всего — Петровский и Самойловский.

— Первое – это последствия урагана. Пострадали 7 районов, сильнее всего – Петровский и Самойловский. оперативно ликвидируют последствия и пока справляются. Все образовательные учреждения должны войти в строй к первому сентября. Поэтому школам – первостепенное внимание. Если какому-то району необходима помощь, не хватает собственных ресурсов, региональное правительство готово подключиться, — отметил глава региона.