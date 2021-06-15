Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал активизировать реконструкцию театра оперы и балета. Сейчас темпы недостаточны, имеется отставание от графика.

По словам заказчика, в процессе работ выявлен ряд сложностей. Это требует дополнительной экспертизы, сейчас вносятся изменения в проектную документацию.

Глава региона раскритиковал ответственных чиновников и директора театра за организацию реконструкции. Он потребовал ускорить работы на тех участках, которые не находятся в зоне обследования – в подвале, на кровле, в зрительном зале.

— Темпы – абсолютно не соответствуют объемам. Финансирование есть. Строительство пристройки не ведётся, низкие объёмы на кровле, в подвальной части. Должна быть приоритетность работ. Помните об ответственности за объект, который ждут творческие коллективы, зрители, — отметил он.