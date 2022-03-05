Губернатор области Валерий Радаев поблагодарил саратовских волонтеров, выехавших в Ростов. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба губернатора.

Общественное движение «Волонтерская рота» Саратовской области направило своих представителей в южный регион. Там они развернули самое большое количество пунктов временного размещения для приема жителей Донбасса.

На данный момент активисты всесторонне помогают всем прибывшим в Саратовскую область, также они приняли решение включиться в работу в Ростове.

— Саратовцы всегда были сильны духом сопереживания, поддержки, стремлением оказать помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. В последние годы сильно возросло волонтерское движение, особенно среди молодежи. И сегодня неравнодушные земляки не могут остаться в стороне от текущих событий, считают своим долгом помогать, чем могут. Наши ребята из «Волонтерской роты» Саратовской области выехали в Ростов работать на складах с гуманитарной помощью, в пунктах временного размещения. Поступок, достойный большого уважения.

— Спасибо за ваши искренние сердца, за высокую ответственность. Своими добрыми делами вы всем подаете пример, — поблагодарил волонтеров губернатор.