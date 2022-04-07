Валерий Радаев проверил, как идёт строительство соцобъектов в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Глава региона посетил строительство школы на 825 мест в мкр. Иволгино. Сейчас идёт монтаж фундаментных блоков здания, обустройство основания под корпус с бассейном.

— Объект очень ожидаем в этом новом микрорайоне, жители Иволгино говорили о ее необходимости. Сейчас установилась хорошая погода, работать надо в три смены. Городу, пока идет строительство, нужно сделать подъездную дорогу, удобный подход к школе со стороны микрорайона. Задача – сдать объект в начале 4 квартала 2022 года, — отметил Радаев.

Губернатор также осмотрел строительство областного онкологического центра. Он отметил, что сейчас на здании проводятся фасадные работы, внутри идет разводка инженерных сетей. Как только позволит погода, начнется благоустройство территории. Завершено подведение наружных сетей. С мая начнется отделка помещений, к ней будет привлечено 500 человек.

Однако по результатам проверки Валерий Радаев остался недоволен темпами строительства.

— Темпы не соответствуют установившейся погоде. Сейчас весь фронт работ можно вести одновременно. Помните — строительство и монтаж должны быть завершены в этом году. На объекте должны работать сразу 2000 человек, а у вас всего 420. Надо нарастить темпы. Стройка должна быть «живой», это ответственность зампреда по строительству и комитета по реализации инвестпроектов, — заметил глава региона.