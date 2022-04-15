Губернатор Валерий Радаев провел совещание по вопросам ремонта объектов культурного наследия.

В нем приняли участие руководители профильного блока Правительства области, учреждений культуры, главы муниципалитетов.

Отмечалось, что в текущем году в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры» подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия» будут проводиться ремонтно-реставрационные работы на 8 объектах.

В их числе: в Саратове 2 здания Областной универсальной научной библиотеки и «Городская усадьба Борисовых-Мусатовых», «Особняк Карле» в Марксе, «Здание женской гимназии» в Аткарске, «Картинная галерея» в Вольске, «Усадьба» (Дом Нарышкиной) в с.Пады Балашовского района, «Торговый дом братьев Махунцовых» в г.Балаково.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На совещании подробно обсудили положение дел, в настоящее время по ряду объектов проводятся конкурсные процедуры, экспертиза проектно-сметной документации, на двух — идут ремонтно-реставрационные работы.

Радаев в частности заявил:

— По всем вопросам – и организационным, и процедурным, и техническим нужно быть максимально активными. Проводить реставрацию объектов культурного наследия – дело ответственное. Это шанс сохранить их жизнь, их деятельность на долгие годы вперед. Поэтому обязателен самый пристальный контроль за качеством, темпами, сроками работ.