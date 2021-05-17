Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на городском активе обозначил агломерацию как главный инструмент развития города.

Он отметил, что все территории имеют хороший потенциал, а его львиная доля приходится на областной центр. Назвал проекты комплексного развития территории — застройка старого аэропорта, благоустройство Глебучева оврага, Парка Победы и Зеленого острова.

И отметил, что при поддержке Фонда «Дом.РФ» идет детализация проекта агломерации, определяются его основные механизмы.

Глава региона подчеркнул, что город должен стать генератором идей, инициатором ключевых решений в рамках всех агломерационных процессов.