Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на внеочередном заседании Саратовской областной думы пояснил, для чего нужно объединить электротранспорт Саратова и Энгельса в единое хозяйство под контролем министерства транспорта.

— Проект большой, с поэтапной реализацией, кредиты будут из трех источников под льготную ставку. Первая часть — скоростной трамвай на 3-м маршруте и потом трамвай в Заводской район. Сделана заявка на 50 новых трамваев в лизинг. Первый этап реализации — восемь миллиардов рублей, на начало работ по развязке на Стрелке – 1,8 миллиарда рублей, — отметил глава региона.

Он добавил, что нужно хотя бы на 70% загрузить электротранспорт, чтобы он себя окупал.

— Вариантов это сделать два, первый – концессия. У нас уже три концессии есть, мы нахлебались. Если мы сегодня не объединим в одно хозяйство электротранспорт, нам не дадут кредитных средств, кроме того регион сам выступает инвестором, — отметил глава региона.

Депутаты вняли главе региона и единогласно проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях.