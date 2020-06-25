Губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил жителей региона ответственной отнестись к голосованию по поправкам к Конституции.

— 1 июля 2020 года станет особым для нашей страны днем. Когда важно проявить личную ответственность и гражданское единство. Состоится общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию.

Основной закон определяет жизнь государства, его базовые принципы, политику. Но особенность этого правового механизма заключается в том, что он должен развиваться. Чтобы соответствовать требованиям меняющегося мира, современным реалиям. Поэтому Конституция наполняется новым видением, в центре которого человек и его гарантированная социальная поддержка со стороны государства. Предлагаемые поправки закрепляют уважение к человеку труда, приоритет детей и семьи, доступность качественной медицины, охрану природы, задачу для всех уровней власти – служить народу, защиту исторической правды и суверенитета России! За этим мощь нашей страны и ее успешное развитие.

Самое главное — все эти предложения поступили от жителей, инициативных, неравнодушных, настоящих патриотов Родины.

Призываю всех жителей нашей области принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Дорогие земляки! В этот день мы также сможем проголосовать за присвоение Саратову звания Города трудовой доблести. С инициативой об этом почетном звании выступил Президент России Владимир Путин. Поддержать Саратов — это наш долг перед ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Это наш долг перед будущими поколениями, чтобы сохранить на века память о саратовцах, приближавших своим героическим трудом Победу. Каждый голос будет важен, потому что Саратов достоин звания Города трудовой доблести.

Прошу всех 1 июля проявить свою патриотическую позицию и свою гражданскую волю. Проголосуем за Саратов! Проголосуем за будущее России! — сказал Валерий Радаев.