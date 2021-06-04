Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с генеральным директором ГК «LafargeHolcim Россия» Максимом Гончаровым дальнейшую деятельность компании в регионе.

Принадлежащий ей цементный завод в Вольске после проведенной реконструкции вышел на запланированные производственные мощности.

Рассматриваются проекты по утилизации отходов предприятия при взаимодействии с региональным оператором АО «Управление отходами», по применению альтернативного топлива на заводе, снижению воздействия на окружающую среду.

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