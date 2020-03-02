Губернатор области Валерий Радаев встретился с руководителями Росреестра и УФАС. Об этом информирует пресс-служба главы региона.

Сегодня утром Радаев встретился с главой саратовского Росреестра Павлом Гришиным, с которым обсудил вопрос госрегистрации прав собственности на недвижимость, а также предоставление услуг в электронном виде и ряд других важных вопросов.

С чиновнице Еленой Борисовой губернатор поговорил об итогах регионального ФАС по реализации «дорожной карты», а также изменение законодательства о контрактной системе.