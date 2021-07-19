Губернатор Саратовской области Валерий Радаев анонсировал повышение зарплат работникам госучреждения области.

Это касается учителей, воспитателей, педагогов, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам. Они будут получать до 32,522 тысячи рублей в месяц.

Педагоги допобразования — до 33,1 тысячи рублей, дошкольных образовательных организаций — до 29,855 тысячи рублей. Врачам и медикам с высшим образованием — до 65,044 тысячи рублей.

— За последние годы регион вышел на планомерное повышение заработной платы бюджетников. В настоящее время Саратовская область по темпам роста входит в тройку лидеров ПФО. Это направление остается приоритетом и в дальнейшем будет на постоянном контроле, — подчеркнул глава региона.