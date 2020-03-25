Органы исполнительной власти региона обязаны отвечать на критические посты в социальных сетях в течение девяти часов. Такое постановление 24 марта подписал губернатор Валерий Радаев.

Из документа следует, что координировать общение чиновников с саратовцами будет министерство внутренней политики и общественных отношений на областном уровне. В перечень соцсетей попали: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» и Facebook. Важным условием положения является наличие у органов власти соответствующих сообществ, которые минимум два раза в неделю должны предоставлять актуальную информацию о деятельности.

На сообщение нужно реагировать быстро: куратор оперативно выявляет публикации для реагирования, определяет тема и категорию важности, а также сроки реагирования и в течение 30 минут направляет их в органы исполнительной власти. Если орган не компетентен в этом вопросе, то в течение 30 минут исполнитель должен вернуть публикацию. Всего на размещение ответа отводится девять часов с момента выявления.

Промежуточный ответ тоже предусмотрен, но в этом случае полный ответ нужно дать не позднее семи рабочих дней с фото или видео, если имеются. Стоит отметить, что угрожающие, нецензурные и оскорбительные публикации рассматриваться не будут.

Свидания о плохой или некачественной работе органов исполнительной власти направляется высшего руководству регионального правительства. После этого выявляют виновные, ведется работа по устранению недостатков и принимается решение о мерах дисциплинарного взыскания. Губернатор также должен быть немедленно оповещен о публикациях, носящих социально и общественно значимый характер, а также требующим оперативного решения.