Валентина Гречушкина официально назначена председателем правительства Саратовской области, министра труда и социальной защиты. Постановление подписал сегодня губернатор Валерий Радаев.

Согласно документу, на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, министра труда и социальной защиты Саратовской области назначена Валентина Гречушкина, а на должность министра цифрового развития и связи Саратовской области — Адель Славутин.

Напомним, за кандидатуру Гречушкиной вчера большинством голосом проголосовали депутаты Саратовской областной думы. Ранее губернатор Валерий Радаев анонсировал реорганизацию регионального правительства, а позже подписал постановление об этом.